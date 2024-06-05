Закрывали рот подушкой и насиловали: родители годами издевались над дочкой

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В Москве по подозрению в растлении несовершеннолетней девочки задержана семейная пара. По данным «МК», 35-летняя женщина на протяжении шести лет насиловала свою собственную дочь вместе с мужем. На момент первого случая надругательства ребенок учился в первом классе. Подробности этой страшной истории — в материале NEWS.ru.

Когда случилось первое изнасилование

Мать девочки в 2018 году состояла в отношениях с неким мужчиной. Официально они расписаны тогда не были, и дочь москвички знала его просто как «друга мамы». Однажды девочка с мужчиной отправились на дачу в Подмосковье. Матери ребенка с ними почему-то не было. Тогда мужчина впервые изнасиловал первоклассницу. Закончив издеваться над ребенком, он стал объяснять девочке, что все только что произошедшее — это норма в каждой семье.

Не поверив в эти слова, испуганная девочка, вернувшись, все рассказала матери. Та обращаться в полицию не стала. Она пообещала дочери, что теперь будет ездить в машине вместе с ними, чтобы мужчина не распускал руки, а после серьезно поговорила со своим возлюбленным и попросила его больше не насиловать ребенка.

Почему надругательства над ребенком не прекратились

Уговоры возлюбленной на мужчину не подействовали. Спустя некоторое время ситуация повторилась — он изнасиловал девочку, но на этот раз в присутствии матери. Теперь женщина отреагировала совсем иначе — вместо того чтобы наказать педофила, она решила присоединиться к своему партнеру и тоже стала издеваться над ребенком.

В итоге пара продолжила сексуально развращать девочку уже вместе. При этом после каждого изнасилования они говорили ребенку, что очень любят ее и подобные отношения в семьях считаются нормальными. Девочка не верила им и понимала, что становится сексуальной игрушкой в руках собственной матери и ее сожителя.

Вскоре мать девочки вышла замуж за насильника дочери, а в октябре 2022 года он школьницу усыновил. После этого родители стали насиловать девочку с еще большим энтузиазмом. Малышка пыталась сопротивляться, но родная мать удерживала ее. Если девочка пыталась закричать, мать закрывала ей рот подушкой, чтобы она не смогла позвать на помощь. Иногда супруги занимались сексом на глазах у дочери, а после этого заставляли девочку принимать участие в их оргиях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как полиция узнала об изнасилованиях

По данным «МК», вне дома девочка вела себя как обычно, по ней невозможно было понять, что она подвергается жестокому сексуальному насилию со стороны своих родителей. Ее описывают как жизнерадостного, активного ребенка. Школьница занимается боксом, катается на роликах. Однако ее оценки в школе оставляли желать лучшего. Тогда родители, озаботившись успеваемостью девочки, попросили ее бабушку и дедушку позаниматься с ней по нескольким предметам.

Во время одного из таких визитов к родителям матери девочка, попав в безвыходное положение дома, решилась рассказать о насилии своей бабушке. Ничего не подозревавшая до этого момента женщина была шокирована историей своей внучки. Она сразу же вместе с девочкой пошла в полицию и написала заявление на насильников — свою дочь и ее мужа.

Что грозит родителям-насильникам

Сначала полицейские задержали только мать школьницы. Ее супругу удалось скрыться. Но уже к вечеру того же дня появились сообщения о том, что педофила тоже нашли и задержали. Теперь обоих родителей пострадавшей девочки ждет наказание.

Адвокат Михаил Салкин рассказал NEWS.ru, что женщине и ее мужу, скорее всего, предъявят обвинение по статье УК «Изнасилование». Причем наказан будет не только мужчина, уточнил адвокат.

«За подобные деяния может быть привлечен к ответственности не только отец, совершавший половой акт, но и мать ребенка, если она оказывала помощь в совершении преступления: ограничивала движение, связывала или удерживала конечности, душила подушкой. Ответственность наступает по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Изнасилование) и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — сообщил Салкин.

Юрист добавил, что в такой ситуации органы опеки обязательно потребуют лишить мать девочки и ее мужа родительских прав.

Какие еще известны случаи, когда родители насиловали своих детей

В Новороссийске мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилования своей несовершеннолетней дочери. Суд установил, что он издевался над девочкой на съемной квартире с июня 2021 по сентябрь 2022 года. По результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым, сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю. Наказание педофил будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, в течение 18 лет ему запрещено занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал иностранца, которого подозревают в надругательстве над несовершеннолетним сыном своей сожительницы. По предварительным данным, после надругательства 12-летний ребенок сам рассказал матери о случившемся. Тогда она обратилась в полицию и написала заявление на своего сожителя. Узнав об этом, мигрант сбежал, но его нашли в соседней области и задержали. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Он пробудет под стражей до 24 июня.

До этого в Кемеровской области к 17 годам колонии строгого режима приговорили 37-летнего местного жителя, который на протяжении девяти лет насиловал свою дочь. Впервые это произошло, когда девочке было семь лет, сообщили в региональном управлении СК РФ. Заявление на мужчину написала сама потерпевшая. Она пожаловалась на отца в полицию, как только поступила в колледж и переехала от родителей в другой город. Мужчина вину не признал. Он обвинил дочь в том, что таким образом она мстит ему за строгое воспитание. Однако собранные по делу доказательства подтвердили его вину. В ходе следствия было установлено, что мать девочки знала о насилии, но в полицию об этом не сообщала.

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