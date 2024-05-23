Убийца девочки из Канска раскрыл детали преступления Убийца девочки из Канска пытался спасти свою жертву после удушения

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Мужчина, убивший 11-летнюю девочку в Канске в 2006 году, признался на очередном допросе, что пытался спасти свою жертву, сообщает «КП-Красноярск». При этом он отметил, что в убийстве не было сексуального контекста, он убил девочку из-за шуток над ним.

Я бил ее по щекам, пытался делать массаж сердца, искусственное дыхание, но бесполезно. Она не двигалась, не дышала, — рассказал обвиняемый.

Выйти на мужчину удалось благодаря свидетельским показаниям. Подруга погибшей, которая видела девочку в день ее пропажи, была опрошена психологом. Девочку в злополучный день заметили в компании мужчины и женщины. По фотороботу удалось найти женщину, которая дала наводку на знакомого из Норильска. Тот был задержан и дал признательные показания. Он убил девочку в заброшенной постройке и спрятал ее труп в подполе.

Чтобы выйти на след преступника, в отношении свидетельницы использовали метод активации памяти. Психолог погрузил ее в воспоминания того года и вышел на злополучный день. Тогда женщина ходила в магазин «Ромашка» с племянником мужа, который приехал к ним в гости. Там же они встретили девочку, которую позвали с собой.