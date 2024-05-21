Мигрант изнасиловал ребенка сожительницы и попал под арест Мигрант изнасиловал ребенка сожительницы в Екатеринбурге и попал под арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Екатеринбурге арестовал иностранного гражданина, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетним сыном своей сожительницы, сообщает портал Е1.RU. Как отмечается, 12-летний ребенок рассказал матери о случившемся, после чего она обратилась в полицию. Узнав об этом мигрант сбежал, но был задержан в соседней области.

В отношении мужчины возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Он пробудет под стражей до 24 июня.

Ранее сообщалось, что в Калининграде областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного 35-летнего жителя, который надругался над 14-летней школьницей. Мужчина познакомился с девочкой в соцсети и предложил провести для нее фотосессию. Он уговорил школьницу сняться в нижнем белье, начал ее домогаться, а после угрожал слить в Сеть ее фото, если она не встретится с ним снова. Во время встречи он «совершил преступления против ее половой неприкосновенности».

До этого в Белгородской области уроженец Таджикистана изнасиловал алабая своих работодателей. Семейство, пустившее в свой дом работника, отмечает, что мужчина раньше вел себя прилично и даже совершал намаз. Подобного от него не ожидали.