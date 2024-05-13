Педофилу назначили срок за шантаж и изнасилование 14-летней девочки Калининградец отправится на 11 лет в колонию за надругательство над школьницей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Калининграде областной суд назначил 11 лет колонии строгого режима местному 35-летнему жителю, который надругался над 14-летней школьницей, передает пресс-служба ведомства. Мужчина познакомился с девочкой в соцсети и предложил провести для нее фотосессию. Он уговорил школьницу сняться в нижнем белье, начал ее домогаться, а после угрожал слить в Сеть ее фото, если она не встретится с ним снова.

Обещая в случае неповиновения распространить ее фотографии, он заставил ее встретиться с ним и совершил преступления против ее половой неприкосновенности, — рассказали в суде.

Также от фигуранта потребовали выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Мужчина вину не признал.

Ранее житель города Сочи приговорен краевым судом к 17 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении внука и внучки сожительницы. Подозреваемый в ходе суда не признал свою вину. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

До этого в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей. Мужчину 28 марта арестовали на два месяца. В СИЗО он пробудет минимум до 26 мая. СМИ писали, что уголовное дело возбудили в связи с регулярным насилием мужчины в отношении дочерей, которым сейчас 17, 15 и 10 лет.