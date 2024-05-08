Под Белгородом мигрант изнасиловал алабая своих работодателей

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В Белгородской области уроженец Таджикистана изнасиловал алабая своих работодателей, сообщает «Блокнот.ру». Семейство, пустившее в свой дом работника, отмечает, что мужчина раньше вел себя прилично и даже делал намаз. Подобного от него не ожидали.

Работодатели заподозрили неладное, после того как увидели следы крови в заднем проходе у собаки. Тогда они решили изучить записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что мужчина надругался над алабаем возле гаража. При этом мужчина не побоялся использовать для грязных нужд и пасть собаки.

Мы и представить себе не могли, что такое возможно. Нашид был скромным и порядочным парнем, делал постоянно намаз, был доброжелательным к нашей семье и исправно выполнял свою работу, — рассказали в семье.

Ранее в Красноярске живодеры изнасиловали собаку жесткими предметами, после чего бросили ее умирать. Как рассказала в беседе с NEWS.ru волонтер организации «Бездомный пес» Ирина, животное в момент обнаружения истекало кровью. Врачи не смогли спасти его, после пятой остановки сердца собака скончалась.