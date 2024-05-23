Полиция не возбудит дело после нападения на сооснователя «Новой газеты» Полиция отказалась возбудить уголовное дело после нападения на Дмитрия Муратова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Муратов

Московская транспортная полиция отказалась возбуждать уголовное дело после нападения на нобелевского лауреата и сооснователя «Новой газеты» Дмитрия Муратова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в поезде в апреле 2022 года. В действиях нападавших не нашли состава преступления, сообщает издание.

Оказалось, что соответствующее постановление следователь вынес еще 26 декабря 2022 года. Защита смогла получить постановление спустя полтора года после инцидента — 18 мая 2024 года.

Иноагента облили краской в поезде Москва — Самара. Инцидент произошел 7 апреля 2022 года. Один из нападавших выкрикнул фразу «Муратов, вот тебе за наших пацанов». В результате нападения у журналиста диагностировали химические ожоги глаз. «Новая газета» устроила собственное расследование. Следствие установило, что в действиях нападавшего «отсутствовало грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».

Главред «Новой газеты» ранее предположил, что смерть Алексея Навального стала следствием 27-го по счету срока в штрафном изоляторе. Муратов высказал мнение, что тромбоэмболия, от которой, предположительно, умер заключенный, могла развиться в результате неподвижного образа жизни, малокалорийной еды, нехватки воздуха и постоянного холода.