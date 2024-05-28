Отец получил 15 лет «строгача» за изнасилования дочери В Новороссийске мужчина сел на 15 лет строгого режима за изнасилования дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новороссийске мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней дочери, передает управление Следственного комитета Краснодарского края. Суд установил, что гражданин подвергал своего ребенка насилию в период с июня 2021 по сентябрь 2022 года.

Следствием и судом установлено, что в период с июня 2021 по сентябрь 2022 года фигурант, находясь в арендованной квартире в городе Новороссийске, совершал в отношении своей несовершеннолетней дочери преступления сексуального характера. По результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым, — сообщили в Следкоме.

Отмечается, что также мужчине будет запрещено на протяжении 18 лет заниматься работой, связанной с несовершеннолетними. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее полицейские задержали в Москве жителя района Коньково по подозрению в сексуальном насилии над двумя мальчиками, а также в изготовлении порнографического контента с их участием. Следователи вышли на след предполагаемого преступника во время изучения противоправных материалов в даркнете.