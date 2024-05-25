«Вполне уважаемый человек»: математика из Москвы заподозрили в педофилии

Фото: t.me/skmoscowgsu*

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в преступлениях в отношении малолетних

Полицейские задержали в Москве жителя района Коньково по подозрению в сексуальном насилии над двумя мальчиками, а также в изготовлении порнографического контента с их участием. Следователи вышли на след предполагаемого преступника во время изучения противоправных материалов в даркнете. Что известно об инциденте и о личности злоумышленника — в материале NEWS.ru.

Как задержали подозреваемого в педофилии из Коньково

Накануне утром столичное управление Следственного комитета РФ сообщило о задержании подозреваемого в педофилии в районе Коньково. По версии правоохранительных органов, мужчина изнасиловал двух детей 2015 года рождения на улице Академика Капицы. Задержанный сфотографировал процесс растления малолетних, а затем выложил снимки в интернете.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и пунктам «а», «в» и «г» части 2 статьи 242.2 УК РФ (изготовление порнографических материалов). Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Как выяснили журналисты MK.RU, следователи обнаружили в даркнете фотографии, на которых запечатлен мужчина, который издевается на двумя мальчиками.

Фото: t.me/skmoscowgsu* В Москве задержан мужчина, подозреваемый в преступлениях в отношении малолетних

Как отмечает MK.RU, в ноябре 2023 года подозреваемый связал ноги мальчиков кожаным ремнем и серебряной цепочкой, затем обсыпал их белым порошком и надругался над несовершеннолетними.

Во время обысков следователи нашли в квартире мужчины и изъяли «технические средства, имеющие значение для уголовного дела». В рамках расследования было назначено несколько судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Что известно о задержанном москвиче

MK.RU пишет со ссылкой на сотрудников органов правопорядка, что задержанный — «вполне уважаемый человек, кандидат физико-математических наук». Он также является специалистом в области компьютерных технологий.

На допросе москвич признался в совершении преступления. Он также заявил, что раскаивается в случившемся. Следователи намерены проверить мужчину на причастность к другим случаям педофилии.

Столичный СК опубликовал в Telegram-канале снимки подозреваемого. На них запечатлен мужчина средних лет, ростом около 175 сантиметров, среднего телосложения, с залысиной на лбу. Следователи призвали всех, кто знает о возможной причастности задержанного к другим преступлениям, обращаться в Черемушкинский межрайонный следственный отдел.

В Подмосковье мигрант изнасиловал дочь знакомого

22 мая Telegram-канал Baza сообщил о том, что повар из Узбекистана подозревается в изнасиловании 19-летней дочери знакомых в Московской области. Родители пострадавшей дружили с работником общепита по имени Журакул и часто отоваривались у него в пекарне.

Они пригласили мужчину в гости и предложили ему переночевать. Спальное место было обустроено в комнате дочери. Ночью мужчина надругался над девушкой, навалившись на нее всем телом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Впоследствии полиция задержала мигранта. На допросе он утверждал, что девушка согласилась вступить с ним в сексуальный контакт. Следователи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. В Узбекистане у подозреваемого есть жена и трое несовершеннолетних детей.

Житель Дагестана изнасиловал 12-летнюю девочку и скрылся в Турции

В декабре прошлого года МВД Дагестана объявило в розыск 33-летнего местного жителя Сурхая Магомедова. Его заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки. Ранее мужчина был судим за поножовщину и стрельбу резиновыми пулями возле ресторана в Махачкале.

По версии следователей, 26 августа 2023 года подозреваемый совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней в квартире на улице Эльзы Ибрагимовой в столице Дагестана. По данным Telegram-канала Mash Gor, впоследствии он мог скрыться в Турции. Ранее мужчину подозревали в аналогичном преступлении, но он ушел от наказания.

Школьница забеременела от мужа бабушки в Москве

Минувшей зимой 14-летняя школьница из Новой Москвы забеременела после интимной связи с 63-летним мужем своей бабушки. Девочка долгое время скрывала интересное положение. Она жила в одном доме с матерью, братом, сестрой, бабушкой и ее мужем. Мужчина насиловал школьницу с мая по июль.

Следователи возбудили в отношении супруга бабушки потерпевшей уголовное дело об изнасиловании. Подозреваемому грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мальчика из детдома четыре месяца насиловали в Новой Москве

В одной из школ Новой Москвы несколько мужчин на протяжении четырех месяцев насиловали 11-летнего мальчика из детдома, сообщил в марте прошлого года Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные следствия.

По данным канала, группа насильников издевалась над ребенком в школе в ТиНАО с декабря по март. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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