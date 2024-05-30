Семья педофилов попалась из-за разговоров мужчины с детворой В Петербурге из семьи вероятных педофилов изъяли двоих детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге бдительная женщина помогла выявить, предположительно, семью педофилов, сообщает «Фонтанка». Жительница района Ржевка услышала, как 40-летний мужчина общается с местной детворой, и из разговоров поняла, что тот показывает детям фотографии в стиле ню. Гражданка вызвала на место полицию.

Правоохранители задержали мужчину и изучили содержимое его смартфона. В результате также была задержана 39-летняя супруга мужчины. Обоих родителей подозревают в растлении своих детей — четырехлетнего сына и семилетней дочери.

Сейчас оба ребенка изъяты из семьи. Детей поместили в стационар. Их родители арестованы до 27 июля. Мать пострадавших полностью признала вину, а отец — признал частично.

Ранее в Новороссийске мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней дочери. Суд установил, что гражданин подвергал своего ребенка насилию в период с июня 2021 по сентябрь 2022 года. Отмечается, что также мужчине будет запрещено на протяжении 18 лет заниматься работой, связанной с несовершеннолетними. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.