Россиянин девять лет насиловал дочь и отправился за решетку Насиловавший в течение девяти лет свою дочь житель Кузбасса получил 17 лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кемеровской области к 17 годам колонии строгого режима приговорили 37-летнего местного жителя, который на протяжении девяти лет насиловал свою дочь, сообщается на сайте регионального управления СКР. Надругательствам со стороны отца девочка подвергалась с семилетнего возраста.

О совершенных мужчиной преступлениях правоохранительным органам стало известно из заявления самой потерпевшей. Она пожаловалась в полицию на отца после того, как переехала от родителей в другой город, где поступила в колледж.

Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ряду статей УК. Со следствием он не сотрудничал, утверждая, что дочь его оговаривает из-за строгого воспитания. Однако собранные по делу доказательства подтвердили его вину.

В ходе расследования было установлено, что мать девочки знала о надругательствах над ней, но в полицию об этом не сообщала. Ее привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области санитар психбольницы изнасиловал троих школьников. Информация о педофиле поступила правоохранителям от матери одного из потерпевших. Мужчину задержали, он сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело, по совокупности преступлений ему может грозить более 20 лет лишения свободы.