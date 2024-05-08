Сумасшедший, извращенец, садист? Как мигрант изнасиловал алабая в Белгороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уроженец Таджикистана, приехавший на заработки в Белгородскую область, изнасиловал алабая своих работодателей. Что там произошло, что рассказали хозяева собаки, чем объясняют зоофилию мигрантов?

Что произошло в Белгородской области

8 мая в Сети распространилось видео, на котором в Белгородской области приезжий из Таджикистана, который работал у местной семьи, совершал, предположительно, действия сексуального характера в отношении их собаки породы алабай. «Блокнот.ру» пишет, что хозяева не представляли, что мигрант на такое способен. Отмечается, что мужчина по имени Нашид проявил себя нормальным работником и не вызывал подозрений.

«Мы и представить себе не могли, что такое возможно. Нашид был скромным и порядочным парнем, делал постоянно намаз, был доброжелательным к нашей семье и исправно выполнял свою работу», — приводит из слова издание.

Подозрения у хозяев вызвало кровотечение из анального отверстия своего сторожевого пса. Тогда они решили проверить камеры видеонаблюдения.

Как накажут мигранта-зоофила

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев назвал в разговоре NEWS.ru наиболее вероятное наказание, которое ждет Нашида.

«Сам поступок подходит под наказание по 245-й ст. УК РФ (то есть жестокое обращение с животным). Формально это преступление небольшой тяжести. Если этот мигрант является гражданином другой страны, то в случае привлечения его к уголовной ответственности, будет выставлено автоматически выдворение. Скорее всего, реального лишения свободы он не получит, но выдворение как минимум ему грозит», — объяснил он.

Как в Сети реагируют на случай в Белгороде

Дикий случай в Белгороде привлек внимание пользователей в российских соцсетях. Поступок мигранта вызвал прежде всего недоумение.

«Он сумасшедший? Извращенец? Садист к животным? Что это вообще такое, зачем?» — изумляется во «ВКонтакте» Нелли.

Некоторые пользователи соцсетей восприняли ситуацию с юмором.

«Нужно предать этот ролик большой огласке. Заставить диаспору извиняться перед алабаем и оплатить лечение собаке в лучших клиниках Израиля», — предлагает пользователь Диман в комментариях в Telegram.

Поведение пса также вызвало удивление и насмешки.

«Когда завел сторожевого алабая для охраны, а он отдался первому встречному», — смеется другой пользователь.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как объясняют зоофилию мигрантов из Центральной Азии

Как отмечает «Блокнот.ру», случай в Белгороде не является уникальным. Так, мигранта из Киргизии выслали из Турции в Москву, когда его поймали в Анкаре за изнасилованием собаки. В апреле 2022 года такой случай произошел в подмосковном Одинцово — мигрант похитил привязанную у магазина собаку Лолу и надругался над ней.

Автор Telegram-канала «Улыбаемся и машем» африканист Виктор Васильев, который сам является уроженцем Центральной Азии, пишет, что широким массам практически неизвестны глубинные проблемы региона, в том числе такой страны, как Таджикистан.

«Например, мало кому известно, что в [Таджикистане] днем, при людях, ездят автомобили, принадлежащие государственным чиновникам, и расстреливают бездомных собак, при этом за всем этим наблюдают дети и воспринимают это как норму. <...> Соитие с собаками — куда более распространенное явление. Если раньше в горах это делали с ишаками, то теперь это стало можно делать с собаками. Если некоторые жители Таджикистана не брезгуют совершать подобные действия с животными, то вопросов к домогательствам в отношении несовершеннолетних девочек и мальчиков в России быть уже не должно», — подчеркивает Васильев.

По его словам, в Таджикистане даже те, кто решительно против подобных преступлений, стараются не поднимать шума: «Позора боятся сильнее закона».

«И в таких ситуациях осуждать будут не преступника (живодера, зоофила), а именно тех, кто посмел об этом сказать открыто», — подчеркивает автор канала.

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