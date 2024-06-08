Пятеро мигрантов изнасиловали школьницу и попытались сбежать из России СК: пятерых мигрантов задержали за изнасилование школьницы в Забайкалье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пятеро мигрантов были задержаны после группового изнасилования 15-летней девочки в Забайкалье, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. По его информации, трое из них попытались сбежать за границу. Их поймали в Бурятии.

По данным следствия, пять иностранцев напали на девочку неподалеку от читинского поселка Аэропорт. Школьница возвращалась после вечерних занятий, когда мигранты схватили ее и надругались над ней. Двоих из них задержали спустя несколько часов после преступления, еще троих — чуть позднее при попытке пересечь границу. В скором времени суд предъявит обвинения и изберет им меру пресечения.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Санкт-Петербурге задержали 33-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в изнасиловании 78-летней пенсионерки. Инцидент произошел в квартире на Комендантском проспекте. Отмечается, что о преступлении сообщил полиции накануне сын потерпевшей.

В мае суд в Екатеринбурге арестовал иностранного гражданина, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетним сыном своей сожительницы. 12-летний ребенок рассказал матери о случившемся, после чего она обратилась в полицию. Узнав об этом, мигрант сбежал, но был задержан в соседней области.