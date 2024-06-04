Школьник надругался над женщиной на юге РФ: почему он до сих пор на свободе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девятиклассник попытался изнасиловать 35-летнюю односельчанку под Армавиром и был сразу пойман после неудавшегося преступления. NEWS.ru рассказывает подробности истории о юном маньяке.

Односельчане защищают подростка

Инцидент произошел 9 мая, но только сейчас 35-летняя пострадавшая Анастасия решила предать его огласке в сообществе «ЧП Армавир» из-за неких слухов, которые распространяются по селу. По словам девушки, некоторые односельчане защищают подростка, но она настаивает, что дело должно дойти до суда.

Анастасия живет в селе Вольном и воспитывает сына. Ее ребенок ходил в одну секцию тхэквондо с предполагаемым насильником. Они были знакомы, и подросток здоровался с женщиной при встрече.

Запутался в кофте, но продолжал фрикции

В злополучный день он заприметил Анастасию на выходе из магазина «Нестеренко». Поодаль он стоял в одной компании с детворой, но отмежевался от ровесников и отправился следом за женщиной.

Школьник догнал женщину, схватил ее за горло и закрыл рот ладонью. Анастасия, с ее слов, попыталась схватить нападавшего за волосы или ударить, но вскоре потеряла сознание. Придя в себя, она поняла, что лежит на земле лицом вниз.

«Лежа на мне сверху, он совершал фрикции. Пытался снять с меня брюки, но запутался в моей кофте и не смог. Я начала громко кричать, чтобы кто-нибудь пришел на помощь. Закончив, он убежал. Я думала, что меня обокрали, но деньги были на месте. Тогда я поняла, что я стала жертвой маньяка, и стала звать на помощь еще сильнее», — рассказала пострадавшая.

«Я больше не буду»

Анастасия сразу узнала в маньяке знакомого подростка. Прибежавший ей на помощь сосед тут же отвез женщину к дому нападавшего. Там они встретились с родителями юного маньяка.

«О нем уже ходили слухи, что он нападает на женщин. Пока ехал участковый, Александр кричал: „Простите, я больше не буду, это первый и последний раз, я просто хотел пощупать“. Когда приехали родители, он сразу признался, что напал на меня. Родители стали кричать: „Ты что, дурак? Она же взрослая женщина! Тебе что, своих сверстниц не хватает?“» — рассказала Анастасия.

Отец подростка при разговоре с Анастасией отметил, что намерен посадить сына за этот проступок.

Панические расстройства и ссадины на лице

Анастасия отметила, что после ЧП у нее были ссадины на всем лице, коленях, руках, разбита бровь, болят руки, грудная клетка и ноги. Кроме физического здоровья пострадало и психологическое состояние.

»[Он] причинил мне психическое расстройство. Наградил боязнью темноты, постоянным ощущением, что кто-то стоит сзади. Теперь у меня паническая боязнь резких движений и окружающих или проходящих мимо людей даже в светлое время суток», — рассказала пострадавшая.

Анастасия говорит, что многие в селе встают на защиту парня, но пострадавшая видит тут «патологию к насилию и маньячеству». Она отметила, что на камерах наблюдения видно, что подросток следил за ней.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стеснительный маньяк

Aif.ru пишет, что семью мальчика местные жители характеризуют как обычную. Кроме родителей у него также есть старшая сестра. В школе он учился хорошо, был спокойным и стеснительным, ничем не отличался от других детей. По информации источника издания, с ребенком работала районный психолог, которая сказала, что со школьником все в порядке, но присутствуют обычные подростковые проблемы.

Подросток находится на свободе. 24 мая он стоял рядом с одноклассниками на торжественной линейке с синей ленточкой выпускника девятого класса.

Комментируя этот случай, психолог Надежда Сорочан предположила, что агрессия против взрослой женщины может быть проекцией агрессии на мать. Эксперт допускает, что, хоть подросток и пошел на преступление, его психика может быть в целом здоровой и лишь нуждается в немедикаментозной терапии.

«Мальчик может быть психологически здоров, но он абсолютно не умеет управлять гневом. Судя по всему, дома у него с матерью агрессивная форма взаимодействия. Его нужно взять под наблюдение и учить управлять эмоциями и давать им какой-то выход. Это или трудотерапия, или спортивные секции. Обязательно надо, чтобы он проговорил все, что у него накопилось», — заявила Сорочан.

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