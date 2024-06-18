В Госдуме призвали усилить контроль в сфере миграции Депутат Бородай поддержал идею о новом режиме высылки для мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо усилить контроль в сфере миграции, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Парламентарий поддержал законопроект о введении миграционного режима высылки. Он уточнил, что поправки приняли на пленарном заседании пока только в первом чтении.

Я убежден, что нужно усилить контроль в сфере миграции. Поэтому я полностью поддерживаю законопроект о введении миграционного режима высылки. Сегодня его приняли на пленарном заседании только в первом чтении. Уверен, что в итоге закон будет принят и начнет действовать, — высказался Бородай.

Госдума ранее в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на повышение государственного контроля в сфере миграции. В частности, поправки предполагают наделение полиции правом выдворять иностранных граждан, представляющих угрозу правопорядку. Также предлагается уменьшить разрешенный срок временного пребывания иностранцев, находящихся на территории РФ.

В Санкт-Петербурге до этого правоохранители провели обыски в центре тестирования иностранных граждан на Лиговском проспекте. Сотрудники полиции продолжают мероприятия по делу о фиктивной постановке мигрантов на учет.