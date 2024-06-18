Законопроект о праве полиции выдворять мигрантов принят в первом чтении

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Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленный на повышение государственного контроля в сфере миграции, сообщила пресс-служба МВД. В частности, поправки предполагают наделение полиции правом выдворять иностранных граждан, представляющих угрозу правопорядку.

Наряду с этим полиция наделяется правом принимать решения о выдворении иностранных граждан, представлявших угрозу правопорядку или нарушивших миграционные правила. При этом такие решения будут вступать в силу незамедлительно, — говорится в сообщении.

Также предлагается уменьшить разрешенный срок временного пребывания иностранных граждан, находящихся на территории РФ. Помимо прочего, предусмотрено введение запрета на оказание иностранцам в режиме высылки государственных и муниципальных услуг.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Московской области подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024». В пресс-службе подмосковного ГУ МВД сообщили, что после проведения соответствующих мероприятий из РФ будут выдворены более 1,5 тысячи мигрантов.