Петербургские силовики нагрянули в центр тестирования иностранцев В Петербурге в центре тестирования иностранцев прошли обыски из-за нелегалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 16 мая правоохранители провели обыски в центре тестирования иностранных граждан на Лиговском проспекте, 45, пишет «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД России по городу и Ленобласти. Отмечается, что полиция продолжает мероприятия по делу о фиктивной постановке мигрантов на учет.

В центре изъяли документы и записи с камер видеонаблюдения. По версии следствия, сотрудники организации экзаменовали иностранцев за деньги. Чтобы получить разрешение на работу, иностранцам нужны минимальные знания русского языка — пять баллов можно было добиться за 15 тысяч рублей. Уточняется, что злоумышленники получали на этой схеме около 7,5 млн рублей ежемесячно.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что иностранные граждане, приезжающие работать в Россию, должны уважать традиции страны и владеть русским языком. При этом обучение языку должно происходить не в РФ, а на территории стран, откуда приезжают мигранты, отметил спикер.

Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Алексей Благинин ранее сообщил, что около 12% детей-мигрантов в России по завершении учебного года не владеют или слабо владеют русским языком. По его словам, в количественном выражении это около 25 тысяч человек.