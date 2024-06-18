Прожиточный минимум поднимут в 2025 году: у кого вырастут пособия и пенсии

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Правительство России по поручению президента Владимира Путина одобрило индексацию прожиточного минимума с 1 января 2025 года более чем на 2000 рублей. Власти повысят размеры пособий нуждающимся семьям и ряд социальных выплат. Как решение кабмина повлияет на пенсии и льготы для граждан — в подробном материале NEWS.ru.

Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум (ПМ) — это тот минимум денег, который нужен россиянину для обеспечения базовых потребностей. В нашей стране этот показатель применяют для:

анализа уровня жизни в целом по стране и на отдельных территориях;

установления льгот и стипендий;

обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ);

формирования федерального и региональных бюджетов. Власти заранее определяют, сколько денег потребуется на пособия.

Величина ПМ ежегодно вводится до 1 июля и не может быть ниже, чем в предыдущем году. Точный размер показателя определяет правительство.

Как в правительстве решили поднять прожиточный минимум

Правительство России закрепило размер прожиточного минимума на 2025 год в целом по стране на уровне 17 733 рублей. Соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, представила пресс-служба кабмина. Для трудоспособного населения размер ПМ составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль.

Теперь величина прожиточного минимума рассчитывается от медианного дохода за прошлый год. По данным Росстата, в 2023-м он составил 40 121 рубль. По словам Мишустина, до этого показатель определялся законом о федеральном бюджете.

«Обеспечение социальных гарантий — это наш приоритет. Люди должны получать положенную им поддержку своевременно и в полном объеме», — подчеркнул глава правительства.

Фото: kremlin.ru Михаил Мишустин

Чем федеральный прожиточный минимум отличается от регионального

Помимо федерального ПМ, в республиках, краях и областях РФ могут устанавливаться и свои, региональные. Если федеральный прожиточный минимум дает средние показатели по России, то региональные указывают сумму, которая нужна для существования в определенной области страны. Они могут быть как выше, так и ниже федеральных.

К примеру, обычным, неработающим пенсионерам, если сумма выплат не достигает регионального ПМ, а тот, в свою очередь, не достигает федерального ПМ, положена доплата из федерального бюджета.

Социальные доплаты начисляются органами соцзащиты той или иной территории в случае, если прожиточный минимум пенсионера в этих областях, краях и республиках выше, чем федеральный ПМ пенсионера, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМ пенсионера.

Какой сейчас прожиточный минимум в России

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля на душу населения из расчета на месяц. Для трудоспособного населения он равен 16 844 рублям. Детям полагается прожиточный минимум в размере 14 989 рублей, а пенсионерам — 13 290 рублей.

Таким образом, прожиточный минимум на душу населения должен вырасти на 2280 рублей за год, а для трудоспособного населения — на 2485 рублей. Для пенсионеров он увеличится, соответственно, на 1960 рублей, а для детей — на 2212 рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как повлияет повышение прожиточного минимума на пенсии

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются следующие доходы, которые льготник уже получает:

пенсии, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;

срочная пенсионная выплата; дополнительное материальное (социальное) обеспечение;

ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);

иные меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему соцмер по оплате телефона, жилых помещений, коммунальных услуг и проезда на всех видах пассажирского транспорта.

Соответственно, если федеральный прожиточный минимум пенсионера поднимут в следующем году на 14,8%, минимумы в каждом конкретном регионе, вероятно, также увеличат. Вслед за этим вырастут и доплаты к пенсии. Таким образом, часть пенсионеров смогут получать ежемесячно на 1960 рублей больше — именно на такую сумму для них поднимут федеральный показатель.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как повышение прожиточного минимума изменит другие соцвыплаты

Еще одной популярной льготой, связанной с ПМ, является единое детское пособие. Оно назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Выплата устанавливается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

В частности, выплаты назначают на первого, третьего или последующего ребенка до 3 лет, а также от 3 до 7 лет (включительно) и от 8 до 17 лет. Размер ежемесячного пособия варьируется и может составлять:

50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе — базовый размер выплаты;

75% от прожиточного минимума на ребенка в регионе — если при назначении базового пособия среднедушевой доход семьи все равно остается меньше прожиточного минимума;

100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе — если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи все равно остается меньше прожиточного минимума на человека.

Семьи с несколькими детьми выше указанного возраста получают единое пособие на каждого ребенка до достижения им 17 лет.

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