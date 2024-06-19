Мигрант затушил свечи в православном храме Москвы и напал на прихожанку

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20-летний гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы и напал на прихожанку, сообщили в столичном СК. Молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части четвертой статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), — говорится в сообщении.

Как отмечается, днем 18 июня мужчина пришел в православный храм, затушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки. По данным следствия, он преследовал цель оскорбить религиозные чувства православных верующих. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай считает, что в России необходимо усилить контроль в сфере миграции. Парламентарий поддержал законопроект о введении миграционного режима высылки. Он уточнил, что поправки приняли на пленарном заседании пока только в первом чтении.