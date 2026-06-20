Валерий Золотухин: биография актера, песни и роли в кино

Валерий Золотухин был человеком, которого невозможно было спутать ни с кем другим. Его лукавая, чуть озорная улыбка и простодушный взгляд снискали всенародную любовь. Актер прожил долгую и насыщенную жизнь, подарив зрителям десятки незабываемых ролей. За яркими образами на экране и на сцене стояла непростая судьба человека, который всего в своей жизни добился сам.

Детство и учеба: путь на сцену сквозь боль

Валерий Сергеевич Золотухин родился 21 июня 1941 года в алтайском селе Быстрый Исток в семье председателя колхоза Сергея Ильича и его супруги Матрены Филипповны. На следующий день после его рождения началась Великая Отечественная война, и отец мальчика ушел на фронт, прошел войну, получил шесть ранений.

Однако и мальчику судьба приготовила тяжелое испытание. В 7 лет он неудачно упал и сильно ушиб колено. Из-за неверно поставленного диагноза и неправильного лечения начался туберкулез сустава. Эта болезнь на долгие годы изменила его жизнь. Два года мальчик был прикован к постели, а затем заново учился ходить. До восьмого класса Валерий передвигался на костылях. Врачи говорили, что о нормальной жизни можно забыть, и уж тем более о карьере артиста, ведь его нога навсегда останется неподвижной, а сам он — инвалидом.

Однако болезнь не сломила жизнерадостный нрав и артистичность Золотухина. Мечта о сцене была сильнее любых невзгод. Он не хотел мириться с приговором врачей и ценой неимоверных усилий буквально расхаживал больную ногу. Заново учился делать то, что другим давалось с рождения: бегать, прыгать, танцевать. Именно это упорство и позволило ему позднее поразить приемную комиссию ГИТИСа. Он упрямо шел к своей цели, которой стала Москва.

Жизнь и творчество Валерия Золотухина Фото: Natalya Loginova/Russian Look

В 1958 году он отправился покорять столицу. Несмотря на хромоту, которая к тому времени еще была заметна, он сумел с первой попытки поступить в ГИТИС. Молодой человек поразил приемную комиссию своим невероятным обаянием, искренностью и искрометным талантом. Его приняли на отделение музыкальной комедии, где требовались не только актерские, но и вокальные и хореографические навыки. И он их блестяще продемонстрировал, сплясав на вступительных экзаменах гопак. Слухи гласят, что, боясь провалиться из-за старой травмы, он подговорил всю свою группу поступающих заниматься в трико, чтобы его хромота была незаметнее на фоне общей униформы. Эта маленькая хитрость говорит не только о его смекалке, но и об огромной цели, которая вела его по жизни.

Работа в театре на Таганке: рождение легенды

После окончания института в 1963 году Золотухин на год устроился в театр имени Моссовета, но настоящая судьба ждала его на Таганке. В 1964 году он одним из первых пришел в новорожденный театр Юрия Любимова и стал актером легендарного театра на Таганке. Здесь его талант раскрылся в полную силу, а сцена стала вторым домом на долгие годы. Именно с этого момента начался его творческий взлет.

Именно в театре на Таганке Золотухин встретил своего друга и главного партнера на съемочной площадке — Владимира Высоцкого. Они быстро нашли общий язык, вместе репетировали, жили, ездили на гастроли. Их объединяла не только работа, но и дружба, которая, однако, не была безоблачной. Молодые, талантливые, амбициозные, они порой конкурировали друг с другом. Со временем их пути несколько разошлись в профессиональных взглядах, а некоторые исследователи даже говорят о серьезном конфликте, возникшем на почве ревности к славе.

Золотухин сыграл на таганской сцене множество ярчайших ролей: Грушницкий в спектакле «Герой нашего времени», Федор Кузькин в «Живом», Альцест в «Мизантропе», Мефистофель и Фауст в «Пире во время чумы» и другие. Он был не просто актером, а соавтором режиссера, вкладывая в героев частицу своей души и жизненного опыта.

Жизнь и творчество Валерия Золотухина, роль Бумбараша, песни, работа в театре на Таганке, личная жизнь. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Лучшие фильмы: «Бумбараш», «Хозяин тайги»

В кинематографе Золотухин дебютировал в 1965 году, исполнив главную роль в приключенческой ленте «Пакет». Но звездный час пробил, когда он снялся у Владимира Назарова в фильме «Хозяин тайги» (1969 г.). Роль участкового Сережкина принесла ему первую всесоюзную известность. Вместе с ним в кадре блистал его друг Владимир Высоцкий; они идеально дополняли друг друга, создавая на экране неповторимый дуэт. Позже были сняты продолжения этого детективного цикла: «Пропажа свидетеля» (1971 г.) и «Предварительное расследование» (1978 г.).

Но настоящую известность Золотухину принесла главная роль в музыкальной комедии «Бумбараш» (1971 г.). Он сам вспоминал, как убеждал режиссера Абрама Народицкого: «Если хотите сделать хороший фильм, берите Кононова, а если хотите заглянуть в вечность — возьмите меня». И не ошибся. Благодаря своей невероятной харизме он создал образ солдата, который возвращается в родную деревню, где царит хаос Гражданской войны, и пытается выжить с помощью смекалки и крестьянского юмора. Фильм, полный песен, стал поистине народным, а сам Золотухин навсегда слился в сознании зрителей со своим героем. Песня «Ходят кони» из этого фильма до сих пор воспринимается как одна из главных песен, ассоциирующихся с простым русским солдатом.

Среди его других ярких кинематографических работ можно назвать ироничную историческую ленту «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976 г.), новогоднюю сказку «Чародеи» (1982 г.), где он сыграл одного из бюрократов НУИНУ, исторические «Маленькие трагедии» (1979 г.), где он сыграл самого Моцарта в трагедии «Моцарт и Сальери», а также современные блокбастеры новой эпохи «Ночной дозор» (2004 г.) и «Дневной дозор» (2005 г.). Золотухин был разноплановым актером, ему были подвластны и комедия, и трагедия, и гротеск.

Песни и музыкальное творчество Золотухина

Музыка была неотъемлемой частью жизни Валерия Золотухина. Он не просто исполнял песни в кино, но и обладал прекрасным вокальным слухом и чувством ритма. Это качество в полной мере раскрылось в «Бумбараше», где его герой распевает проникновенные песни. За свою карьеру он записал несколько сольных пластинок, а его концерты неизменно пользовались успехом. Артистизм и яркая харизма делали его песни зрелищными маленькими спектаклями. Он обладал очень редким даром: не просто пел, а рассказывал историю, полностью погружая в нее зрителя.

Художественный руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин и актриса Ирина Линдт. 2012 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Личная жизнь, браки и дети

Личная жизнь Валерия Золотухина была не менее яркой и сложной, чем его творчество. Он был женат официально дважды и один раз состоял в длительных гражданских отношениях, в каждом из трех союзов у него родился сын.

Его первой женой стала красавица однокурсница Нина Шацкая. Они поженились на пятом курсе ГИТИСа. В этом браке в 1968 году родился сын Денис, который впоследствии окончил духовную семинарию и стал священником Русской православной церкви.

Второй официальной женой актера стала Тамара Гусева. Их сын Сергей, родившийся в 1979 году, был музыкантом, играл в рок-группе, но, к сожалению, его жизнь трагически оборвалась: он покончил с собой в 2007 году в возрасте 28 лет, оставив после себя маленькую дочь.

Последние годы жизни Золотухин провел в гражданском браке с актрисой Ириной Линдт, которая была моложе его более чем на 30 лет. В 2004 году у них родился младший сын Иван. По воспоминаниям близких, актер очень гордился своим поздним ребенком и души в нем не чаял. Он говорил, что Ваня вернул ему молодость.

Интересные факты и смерть актера

Одним из самых трогательных и неожиданных фактов биографии Золотухина является то, что он, будучи уже известным актером, вел подробные дневники. Позже они были изданы как отдельные книги: «На плахе Таганки» и «Таганский дневник». Это откровенные и порой очень жесткие записи о людях, с которыми его сводила жизнь, о творческих поисках, дружбе и вражде.

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