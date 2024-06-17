Киев не договорился с кредиторами по реструктуризации долга Bloomberg: Киев не договорился о реструктуризации долга в $20 млрд

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Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации $20 млрд долга, сообщает Bloomberg. Кредиторы не получали от Киева платежей с 2022 года, когда было достигнуто соглашение о моратории на два года. Срок моратория истекает 1 августа.

Первый раунд официальных переговоров Украины о реструктуризации ее международного долга на сумму более $20 млрд завершился без соглашения, — отметили в агентстве.

Группа официальных кредиторов Украины до 2027 года продлила мораторий на погашение долга. Киевская делегация во время переговоров предложила обменять уже выпущенные в обращение облигации Украины на серию новых обязательств со сроком погашения до 2040 года. Процентные выплаты предлагали установить на уровне 1% в течение 18 месяцев, после чего поднять их до 6%.

Ранее сообщалось, что группа иностранных держателей украинских еврооблигаций согласилась на двухлетнюю отсрочку долга, полагая, что конфликт завершится в 2024 году. Установленные сроки истекают уже в августе текущего года, и если Киеву не удастся заключить новую сделку, то стране грозит дефолт. По информации СМИ, кредиторами Украины являются такие гиганты, как BlackRock и Pimco. На них приходится около 20% всех долгов Украины. Компании намерены добиваться от Киева выплат по истечении кредитных каникул.