Украине отсчитали срок до дефолта WSJ: Украине грозит дефолт уже в августе текущего года

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Группа иностранных держателей украинских еврооблигаций согласилась на двухлетнюю отсрочку долга, полагая, что конфликт завершится в 2024 году, сообщает The Wall Street Journal. Установленные сроки истекают уже в августе текущего года, и если Киеву не удастся заключить новую сделку, то стране грозит дефолт.

По информации издания, кредиторами Украины являются такие гиганты, как BlackRock и Pimco. На них приходится около 20% всех долгов Украины. Компании намерены добиваться от Киева выплат по истечении кредитных каникул.

Держатели бондов считают, что Украина может договориться о прощении части задолженности в обмен на возобновление процентных платежей. В США тем временем выступают против подобной схемы, так как Вашингтон опасается, что финансовая помощь страны в этом случае окажется полностью в руках кредиторов. Международный валютный фонд и некоторые страны G7 предлагают позволить Киеву делать небольшие процентные выплаты до 2027 года по ставкам ниже рыночных.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь Украине со стороны Вашингтона на десятки миллиардов долларов останется инвестициями в США. По его словам, эти средства, в частности, будут обеспечивать рабочие места в стране. Инвестируемые деньги практические всегда «остаются в США», заявил чиновник.