«Это инвестиции в США»: Блинкен о новой миллиардной помощи Украине Блинкен назвал инвестициями в США новую миллиардную помощь Украине

Фото: МО США

Военная помощь Украине со стороны Вашингтона на десятки миллиардов долларов останется инвестициями в США, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе мероприятия Института Маккейна. По его словам, которые приводит РИА Новости, эти средства, в частности, будут обеспечивать рабочие места в США.

Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине, — сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с партнерами из «Большой семерки» по вопросу предоставления Украине помощи в размере $50 млрд. По данным зарубежных СМИ, расходы будут компенсированы за счет прибыли от замороженных российских активов. Согласно плану Вашингтона, соглашение о транше подпишут на саммите G7 в июне, однако не исключено, что принятие окончательного решения может занять несколько месяцев.

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова ранее заявила, что новая помощь Киеву со стороны ЕС может быть затруднена, если власти страны не составят отчет по ее использованию. Она подчеркнула, что также необходимо обеспечить прозрачность процесса. По словам Матерновой, кроме военной поддержки, у Украины есть значительные поступления в бюджет.