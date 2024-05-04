США обсуждают выделение крупного транша Украине Bloomberg: США вместе с G7 рассматривают идею выделения Украине $50 млрд

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Соединенные Штаты ведут переговоры с партнерами из «Большой семерки» по вопросу предоставления Украине помощи в размере $50 млрд, пишет Bloomberg. По сведениям СМИ, расходы будут компенсированы за счет прибыли от замороженных российских активов.

США ведут переговоры с близкими партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставили бы Украине помощь в размере до $50 млрд, при этом огромные расходы будут компенсированы за счет <...> прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены, — говорится в статье.

Согласно плану Вашингтона, соглашение о транше могут подписать на саммите G7 в июне, передает издание. В то же время обсуждение проекта идут тяжело и окончательное решение может занять несколько месяцев, указали журналисты.

В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты делали это в одиночку, — призналась агентству глава министерства финансов США Джанет Йеллен.

Ранее обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман заявил, что, предоставив Киеву новую военную помощь на $61 млрд, Запад будет требовать успехов на фронте. Однако, по его словам, эти средства не помогут Украине сдержать наступление России. Напротив, киевские власти могут столкнуться с давлением, констатировал журналист.