Названа цена новой американской помощи Украине FT: после новой военной помощи Запад будет требовать от Киева успехов на фронте

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Предоставив Киеву новую военную помощь на $61 млрд, Запад будет требовать успехов на фронте, пишет обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман. Однако, она не сможет помочь Украине сдержать наступление России. По его словам, эта помощь сможет его лишь замедлить.

Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи перед выборами в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи, — говорится в статье.

Британская газета The Economist также считает, что Украина не готова к возможному наступлению ВС РФ даже с новой помощью от США. Более того, авторы материала сомневаются и в наступательном потенциале ВСУ. Журналисты обратили внимание, что у России «огромное население» и нефтяные богатства. Это, по мнению авторов публикации, положительно сказывается на боеспособности вооруженных сил.

Сомневается в успехах ВСУ с новой американской помощью и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он посоветовал Западу нарастить производство вооружений, так как РФ опережает их в этом. По его словам, у США и их союзников «что-то не так» с военно-промышленным комплексом.

При этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвал украинских союзников быть готовы, что утвержденный пакет помощи США киевским властям может стать последним. По ее словам, партнерам Киева нужно уже сейчас разрабатывать план на случай такого стечения обстоятельств.