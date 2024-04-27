В Литве допустили прекращение помощи Украине со стороны США Премьер Литвы Шимоните: пакет помощи США Украине может стать последним

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Украинские союзники должны быть готовы, что последний утвержденный пакет помощи США киевским властям может стать последним, сообщила агентству ELTA премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По ее словам, партнерам Киева нужно уже сейчас разрабатывать план на случай такого стечения обстоятельств.

Очень хорошо, что Конгресс США принял решение о помощи Украине, но мы уже сейчас должны начать думать о том, что будет, если это окажется последним таким пакетом, — подчеркнула политик.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киев получит поддержку в размере $61 млрд, Тель-Авив — $26,38 млрд, а Тайбэй на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд.

Однако, как ранее отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, новый пакет американской помощи Украине не включает поставку танков Abrams. В Вашингтоне осознали, что эти танки, как и другая подобная тяжелая западная техника, понесли большие потери от российского оружия, обратил внимание эксперт.

До этого журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер посчитал, что дальнобойная версия ракет ATACMS американского производства не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. По его словам, в России знали о ракетах у ВСУ еще до объявления США об их поставках.