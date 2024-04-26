В Германии оценили пользу от поставок ATACMS Украине Welt: ATACMS не помогут Украине изменить ситуацию в зоне СВО в свою пользу

Дальнобойная версия ракет ATACMS американского производства не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, заявил журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, в России знали о ракетах у ВСУ еще до объявления США об их поставках.

И тут возникает в некотором смысле риторический вопрос: изменит ли это оружие что-то в ходе военных действий. На него сразу дается ответ — нет. Все в точности так, как постоянно можно слышать из Кремля, в том числе от [пресс-секретаря президента РФ] Дмитрия Пескова. Он регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев, — заявил корреспондент.

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что на прошлой неделе США тайно поставили Украине ракеты ATACMS. По данным газеты, украинские войска сразу применили это оружие.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов отметил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост ракетами дальнего действия ATACMS, на которые будет потрачена часть денег, выделенных американским правительством. Украина не способна совершить что-то сверхъестественное на поле боя, получив от США эти деньги, добавил он. При этом две трети от выделенных $61 млрд останутся в Вашингтоне, констатировал Алаудинов.