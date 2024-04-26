Стало известно, почему США отказали Украине в поставках танков Abrams Коротченко: США отказались от поставок таков Abrams Киеву из-за неэффективности

Фото: defense.gov

Танк Abrams

Новый пакет американской помощи Украине не включает поставку танков Abrams, обратил внимание военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Вашингтоне осознали, что эти танки, как и другая подобная тяжелая западная техника, понесли большие потери от российского оружия. Поэтому ставка сделана на дальнобойные ракеты, подчеркнул эксперт.

Осознание этого факта привело к тому, что новый американский пакет не включает больше поставку Abrams <...>. Ставка сделана на дальнобойные системы ракетного оружия, такие как ATACMS, ну и снаряды, комплексы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и так далее, — сказал аналитик.

Ранее Associated Press сообщило, что ВСУ отвели американские танки Abrams M1A1 в тыл. Отмечается, что российские дроны сделали их слишком уязвимыми на поле боя. По данным агентства, 5 из 31 танка уже потеряны в результате российских атак.

Журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер считает, что дальнобойная версия ракет ATACMS американского производства не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. По его словам, в России знали о ракетах у ВСУ еще до объявления США об их поставках.