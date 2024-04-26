Новый пакет американской помощи Украине не включает поставку танков Abrams, обратил внимание военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Вашингтоне осознали, что эти танки, как и другая подобная тяжелая западная техника, понесли большие потери от российского оружия. Поэтому ставка сделана на дальнобойные ракеты, подчеркнул эксперт.
Осознание этого факта привело к тому, что новый американский пакет не включает больше поставку Abrams <...>. Ставка сделана на дальнобойные системы ракетного оружия, такие как ATACMS, ну и снаряды, комплексы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и так далее, — сказал аналитик.
Ранее Associated Press сообщило, что ВСУ отвели американские танки Abrams M1A1 в тыл. Отмечается, что российские дроны сделали их слишком уязвимыми на поле боя. По данным агентства, 5 из 31 танка уже потеряны в результате российских атак.
Журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер считает, что дальнобойная версия ракет ATACMS американского производства не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. По его словам, в России знали о ракетах у ВСУ еще до объявления США об их поставках.