МИД Украины сделал громкое признание о военной помощи из США МИД Украины: ни один пакет помощи США не остановит Россию

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Военная помощь США не остановит продвижение ВС России, так как РФ опережает Запад в производстве вооружений, заявил в интервью изданию The Guardian министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так он прокомментировал решение Вашингтона выделить новый пакет помощи Киеву.

Ни один пакет [помощи] не сможет остановить русских, — заявил Кулеба.

По словам министра, Западу следует нарастить производство вооружений, так как РФ опередила его. По его словам, у США и их союзников «что-то не так» с военно-промышленным комплексом.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму £500 млн ($617 млн). В него также войдут 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных автомобилей «Хаски» и 162 бронемашины, 1600 единиц оружия, 4 млн патронов и 60 катеров с оборудованием.

Кроме того, законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены в палате представителей Конгресса США. Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Для Израиля предлагалось выделить $26,38 млрд, для Украины — $60,84 млрд, а на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд. Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената конгресса, который вынесет решение 24 апреля.