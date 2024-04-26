На Западе признали Украину неготовой к наступлению российских сил The Economist: новая помощь США не устранит преимущество огневой мощи России

Фото: МО РФ

Украина не готова к возможному наступлению ВС РФ даже с новой помощью США, пишет британская газета The Economist. Более того, авторы материала сомневаются, и в наступательном потенциале ВСУ. Там обратили внимание, что у России «огромное население» и нефтяные богатства. Это, по мнению газеты, положительно сказывается на боеспособности вооруженных сил.

Даже новое вливание вооружений не устранит полностью преимущество России в огневой мощи. Российским войскам с ее огромным населением и нефтяными богатствами легче набирать новых рекрутов. Таким образом, Украина, скорее всего, останется в стороне, — говорится в статье.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что самолеты F-16 и обученные союзниками пилоты уже до конца года начнут прибывать на Украину. По его словам, Киев получит «более эскадрильи» боевых машин. Первыми самолеты предоставят Нидерланды и Дания.

Минобороны РФ в пятницу, 26 апреля, сообщило об ударе российских сил по эшелону с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное в ДНР. Цель поражена оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Также под удар попали личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея в Харьковской области.