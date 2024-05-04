Украине поставили условие для получения помощи от ЕС Посол ЕС Матернова: новая помощь Киеву может затрудниться без отчетности

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Новая помощь Киеву со стороны Евросоюза может быть затруднена, если власти страны не составят отчет по ее использованию, заявила в интервью телеканалу «1+1» посол ЕС на Украине Катарина Матернова. По ее словам, также необходимо обеспечить прозрачность процесса.

Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры, — указала дипломат.

Украина, кроме военной поддержки, получает значительные поступления в бюджет, напомнила представитель ЕС. В связи с этим гражданам страны следует понимать, что это влечет за собой определенные требования, отметила она. Игнорирование отчетности и прозрачности процесса в долгосрочной перспективе затруднит поддержку Украины со стороны европейского объединения, констатировала Матернова.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала украинских союзников подготовиться к тому, что утвержденный пакет помощи США киевским властям может стать последним. По ее словам, партнерам Киева нужно уже сейчас разрабатывать план на случай такого стечения обстоятельств.

До этого журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер посчитал, что дальнобойная версия ракет ATACMS американского производства не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. По его словам, в России знали о ракетах у ВСУ еще до объявления США об их поставках.