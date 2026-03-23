23 марта 2026 в 18:11

Пентагон похвастался уничтожением устаревших советских ЗРК в Иране

В отчетах Пентагона об ударах по Ирану заметили устаревшую технику и ложные цели

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Пентагон в видеоотчетах об ударах по системам противовоздушной обороны Ирана регулярно демонстрирует военную технику, которая была снята с вооружения и представляет собой ложную цель, обратила внимание «Российская газета». В частности, США показывали кадры атак на пусковую установку ЗРК HQ-2 — копию советской С-75, поставщиком которой был Китай.

Как отмечает издание, несколько раз в роликах мелькали ЗРК «Квадрат» — экспортные версии советских 2К12 «Куб» (SA-6 Gainful), часть из которых была захвачена во время отражения нападения Ирака в 1980-е годы. Эксперты предполагают, что некоторое количество этих систем было поставлено Ливией.

При этом в 1990-е годы производились небольшие закупки «Квадратов» в странах Восточной Европы — вероятно, в Польше. Не исключаются поставки и с территории Украины. В настоящее время это оружие считается устаревшим.

Кроме того, в одном из роликов показан повторный удар по сильно поврежденному комплексу MIM-23 Hawk, закупленному Ираном еще в 1970-е годы. Возможно, что в отчетах Пентагона этот «успех» фигурирует как новый уничтоженный объект.

Ранее ведущий аналитик АМаркетс Игорь Расторгуев заявил, что запрошенные Пентагоном у Конгресса США на продолжение военной кампании против Ирана $200 млрд могли бы обеспечить строительство более сотни современных медицинских центров или десятков тысяч учебных заведений. При этом американских налогоплательщиков продолжают «урезать» по социальным программам, отметил он.

Иран
США
оружие
Пентагон
удары
отчеты
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

