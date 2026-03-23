Пентагон похвастался уничтожением устаревших советских ЗРК в Иране В отчетах Пентагона об ударах по Ирану заметили устаревшую технику и ложные цели

Пентагон в видеоотчетах об ударах по системам противовоздушной обороны Ирана регулярно демонстрирует военную технику, которая была снята с вооружения и представляет собой ложную цель, обратила внимание «Российская газета». В частности, США показывали кадры атак на пусковую установку ЗРК HQ-2 — копию советской С-75, поставщиком которой был Китай.

Как отмечает издание, несколько раз в роликах мелькали ЗРК «Квадрат» — экспортные версии советских 2К12 «Куб» (SA-6 Gainful), часть из которых была захвачена во время отражения нападения Ирака в 1980-е годы. Эксперты предполагают, что некоторое количество этих систем было поставлено Ливией.

При этом в 1990-е годы производились небольшие закупки «Квадратов» в странах Восточной Европы — вероятно, в Польше. Не исключаются поставки и с территории Украины. В настоящее время это оружие считается устаревшим.

Кроме того, в одном из роликов показан повторный удар по сильно поврежденному комплексу MIM-23 Hawk, закупленному Ираном еще в 1970-е годы. Возможно, что в отчетах Пентагона этот «успех» фигурирует как новый уничтоженный объект.

Ранее ведущий аналитик АМаркетс Игорь Расторгуев заявил, что запрошенные Пентагоном у Конгресса США на продолжение военной кампании против Ирана $200 млрд могли бы обеспечить строительство более сотни современных медицинских центров или десятков тысяч учебных заведений. При этом американских налогоплательщиков продолжают «урезать» по социальным программам, отметил он.