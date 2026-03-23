Эксперт раскрыл цену войны с Ираном для американцев Аналитик Расторгуев: деньги Пентагона на Иран могли бы стать тысячами школ в США

Запрошенные Пентагоном у Конгресса США на продолжение военной кампании против Ирана $200 млрд могли бы обеспечить строительство более сотни современных медицинских центров или десятков тысяч учебных заведений, заявил NEWS.ru ведущий аналитик АМаркетс Игорь Расторгуев. При этом американских налогоплательщиков продолжают «урезать» по социальным программам, отметил он.

На $200 млрд можно было бы построить около 130–150 современных многопрофильных больниц уровня тех, что сейчас возводятся в США за $1,2–1,7 млрд каждая. Для сравнения: вся программа федерального финансирования сельских больниц на пять лет стоит $50 млрд — вчетверо меньше нынешнего запроса. Также эта сумма покрыла бы возведение 8–13 тыс. типовых начальных школ, — сказал Расторгуев.

Аналитик отметил, что бюджетное управление конгресса еще в феврале 2026 года подтвердило: дефицит федерального бюджета в текущем финансовом году составит $1,9 трлн, а только обслуживание долга обойдется более чем в $1 трлн — почти втрое больше, чем в 2020-м. На этом фоне запрос Пентагона выглядит для американцев «вполне ощутимой арифметикой», резюмировал Расторгуев.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация Соединенных Штатов добивается от конгресса выделения дополнительных средств на проведение военной операции против Ирана. Комментируя вопрос о $200 млрд, министр отметил, что эта цифра, вероятно, изменится. Пентагон намерен обратиться к законодателям, чтобы заручиться достаточным финансированием как за уже выполненные задачи, так и на случай возможных будущих действий.