23 марта 2026 в 17:28

Эксперт раскрыл цену войны с Ираном для американцев

Аналитик Расторгуев: деньги Пентагона на Иран могли бы стать тысячами школ в США

Иран Иран Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
Запрошенные Пентагоном у Конгресса США на продолжение военной кампании против Ирана $200 млрд могли бы обеспечить строительство более сотни современных медицинских центров или десятков тысяч учебных заведений, заявил NEWS.ru ведущий аналитик АМаркетс Игорь Расторгуев. При этом американских налогоплательщиков продолжают «урезать» по социальным программам, отметил он.

На $200 млрд можно было бы построить около 130–150 современных многопрофильных больниц уровня тех, что сейчас возводятся в США за $1,2–1,7 млрд каждая. Для сравнения: вся программа федерального финансирования сельских больниц на пять лет стоит $50 млрд — вчетверо меньше нынешнего запроса. Также эта сумма покрыла бы возведение 8–13 тыс. типовых начальных школ, — сказал Расторгуев.

Аналитик отметил, что бюджетное управление конгресса еще в феврале 2026 года подтвердило: дефицит федерального бюджета в текущем финансовом году составит $1,9 трлн, а только обслуживание долга обойдется более чем в $1 трлн — почти втрое больше, чем в 2020-м. На этом фоне запрос Пентагона выглядит для американцев «вполне ощутимой арифметикой», резюмировал Расторгуев.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация Соединенных Штатов добивается от конгресса выделения дополнительных средств на проведение военной операции против Ирана. Комментируя вопрос о $200 млрд, министр отметил, что эта цифра, вероятно, изменится. Пентагон намерен обратиться к законодателям, чтобы заручиться достаточным финансированием как за уже выполненные задачи, так и на случай возможных будущих действий.

Наталья Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько москвичей пострадали при столкновении легковушки с грузовиком
Путин запретил изымать у многодетных семей участки и машины за долги
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
