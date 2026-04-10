10 апреля 2026 в 05:20

Названы причины, почему Африка отвернулась от Франции в пользу России

Политолог Листратов: Россия помогает Африке обеспечивать свою безопасность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия помогает Африке обеспечивать свою безопасность, поэтому страны континента все больше ориентируются на Москву, чем на Париж, заявил NEWS.ru директор Центра общественно-политических проектов политолог Константин Листратов. По его словам, в регионе идет «пересборка системы влияния» и здесь РФ заняла востребованную нишу.

Франция стремительно теряет контроль над Сахелем. Многолетнее военное присутствие не дает результата, а местные элиты уже давно перестали воспринимать Париж как гарант стабильности. В регионе идет пересборка всей системы влияния. И в этой новой конфигурации Россия заняла востребованную нишу. Благодаря ей местные военные режимы могут выстраивать более самостоятельную политику и опираться на партнеров без жестких политических условий. Москва предлагает то, что сегодня критически важно для многих африканских стран, — безопасность и управляемость, а также военное сотрудничество, подготовку кадров, силовой контур, позволяющий стабилизировать ситуацию и удерживать власть, — сказал Листратов.

Он отметил, что такой подход оказался более востребованным в условиях неэффективности западной модели. По словам политолога, при этом Россия действует вместе с другими игроками, например Китаем, который работает в экономике и инфраструктуре через кредиты и проекты.

Россия в Африке действует совместно с другими странами. Тот же Китай работает в экономике и инфраструктуре через кредиты и проекты. РФ ликвидирует дефицит безопасности, без которой ни инфраструктура, ни инвестиции не работают. В условиях когда западная модель показала свою неэффективность, именно такой прагматичный подход оказывается наиболее востребованным. Поэтому российское присутствие становится крайне важным для всей новой политархитектуры региона, — подытожил Листратов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время в Африке откроются еще четыре российских посольства. По его словам, сейчас на континенте работают 45 таких учреждений.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
