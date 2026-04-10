Россиянам рассказали, как смартфон «убивает» сон

Ночной скроллинг ленты и привычка засыпать с телефоном в руке приводят к бессоннице и утренним отекам, заявила NEWS.ru психолог Евгения Заяева. По ее словам, замена полноценного отдыха изучением контента перед сном обманывает мозг и разрушает тонкую систему выработки мелатонина.

Все мы знаем, что для здоровья важны простые вещи: режим сна, движение и питание. Но часто мы недооцениваем их важность, заменяя ночным скроллингом телефона. Смартфон — убийца сна. Мы засыпаем и просыпаемся с телефоном в руке. Ученые давно доказали: для восстановления циркадного ритма и выработки мелатонина организму необходимо засыпать до полуночи. Залипая в телефоне, мы обманываем наш мозг и нарушаем работу этой важной и тонкой системы. Итог — разбитое состояние утром, нарушение режима, бессонница. Все это отразится на лице в виде отеков и уставшего вида, — сказала Заяева.

Она посоветовала выключать уведомления перед сном и настроить на смартфоне ночной режим. По ее словам, следует найти розетку для зарядки телефона подальше от кровати, а утром брать гаджет в руки только после умывания и зарядки.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что избежать набора веса и обеспечить нормальное функционирование организма можно, если ложиться спать в промежутке с 22:00 до 23:00. По ее словам, этот совет является непререкаемым для тех, кто хочет быть здоровым и не увидеть на весах лишние килограммы.