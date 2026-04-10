10 апреля 2026 в 07:06

«Пионер хип-хопа» умер в 67 лет

Американский рэпер и диджей Бамбаатаа ушел из жизни в возрасте 67 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американский рэпер и диджей Африка Бамбаатаа (настоящее имя — Лэнс Тейлор) ушел из жизни в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных раком, передает Associated Press. По словам его адвоката, это случилось в Филадельфии.

Бамбаатаа был одним из пионеров хип-хопа. Артист стал основателем Universal Zulu Nation и сыграл ключевую роль в популяризации жанра в 1980-х годах, в том числе благодаря треку Planet Rock (1982).

Также рэпера обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними. В 2025 году один из исков был рассмотрен заочно, Бамбаатаа проиграл гражданский иск, не явившись в суд.

Ранее российский рэпер Macan провел концерт в Кремле в честь 10-летия войск национальной гвардии России. Проходящий срочную службу по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск Росгвардии артист вышел на сцену и исполнил композицию «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» из своего альбома Bratland. Ему помогал оркестр, а на сцену вместе с музыкантами поднялись дети в белых костюмах из театра «Домисолька».

