«Пионер хип-хопа» умер в 67 лет

Американский рэпер и диджей Бамбаатаа ушел из жизни в возрасте 67 лет

Американский рэпер и диджей Африка Бамбаатаа (настоящее имя — Лэнс Тейлор) ушел из жизни в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных раком, передает Associated Press. По словам его адвоката, это случилось в Филадельфии.

Бамбаатаа был одним из пионеров хип-хопа. Артист стал основателем Universal Zulu Nation и сыграл ключевую роль в популяризации жанра в 1980-х годах, в том числе благодаря треку Planet Rock (1982).

Также рэпера обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними. В 2025 году один из исков был рассмотрен заочно, Бамбаатаа проиграл гражданский иск, не явившись в суд.

