Популярный российский рэпер покорил Кремль

Российский рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, дал концерт в Кремле. Выступление было приурочено к 10-летию войск национальной гвардии Российской Федерации, пишет Telegram-канал SHOT.

Артист, который с ноября 2025 года проходит срочную службу, исполнил песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» из альбома Bratland. Ему аккомпанировал оркестр, а на сцену вышли дети в белой одежде из театра «Домисолька». Завершая выступление, Macan поздравил присутствующих офицеров.

С праздником, товарищи офицеры. Спасибо большое, — сказал он.

Это не первый концерт музыканта за время службы: 7 марта рэпер уже выступал в преддверии Международного женского дня. Он поздравил женщин-военнослужащих и удостоился оваций зала.

Ранее сообщалось, что самым популярным исполнителем у российских курьеров и таксистов стал рэпер Macan, а среди работников ретейла — ICEGERGERT. Совместный опрос цифровых сервисов провели среди 1211 респондентов, у которых спрашивали, какую музыку они слушают во время рабочего процесса. Самым прослушиваемым треком стала песня «Силуэт» Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Сам Дмитриенко оказался лидером по числу слушателей — 22% опрошенных.