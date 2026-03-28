Выступление в Кремле, привилегии в армии, СВО: как живет рэпер Macan

Российский рэпер Андрей Косолапов, более известный как Macan, спел в Кремле. Что известно о его выступлении, как он проходит срочную службу в армии, правда ли, что у него есть привелегии?

Что известно о выступлении Macan в Кремле

Концерт в Кремле, в котором участвовал Косолапов, был организован в честь 10-летия войск национальной гвардии России.

С ноября 2025 года артист проходит срочную службу. Он исполнил песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами», которая входит в альбом Bratland. На сцене оркестр и дети в белой одежде из театра «Домисолька». В конце выступления Macan поблагодарил офицеров за внимание.

«С праздником, товарищи офицеры. Спасибо большое», — сказал он.

Это не первый концерт музыканта за время службы: 7 марта рэпер уже выступал в преддверии Международного женского дня. Он поздравил женщин-военнослужащих и удостоился оваций зала.

Правда ли, что у Macan особые условия во время службы

В декабре Telegram-канал Mash писал, что Macan имеет особый распорядок дня во время срочной службы в Подмосковье. По данным канала, у исполнителя есть охранник, неограниченный доступ к телефону и офицерская форма.

В материале сказано, что остальные призывники должны соблюдать определенные правила при общении с известной личностью. Рэпера нельзя фотографировать, также под запретом занимать у него деньги. Macan разрешили продолжать рабочую деятельность, чтобы не ставить под угрозу активность его лейбла. По данным канала, он даже может рекламировать что-то.

По словам сослуживцев рэпера, Косолапов систематически занимается физической подготовкой и посещает столовую. Они осознают, что для звезды соблюдать распорядок дня в армии — задача не из легких.

Журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале заявил, что служба Косолапова в армии похожа на «жирный плевок в лицо обычным людям».

«Тут у человека офицерская форма, личная нянька, воля вольная, и это называется „звезда пошла в армию“. <...> Возникает вопрос, какого, извините, черта он служит на каких-то особых основаниях. <...> Уже отправьте его на дембель», — подчеркнул Медведев.

По мнению автора, ситуация с призывом рэпера в армию должна была развиваться по сценарию Южной Кореи, где знаменитости служат, повышая привлекательность армии для молодежи. Однако, как отметил журналист, служба Macan больше напоминала «цирк».

Как Макаn относится к СВО

Макаn не высказывался об СВО напрямую, но в январе концерт Косолапова потребовали отменить активисты в Молдавии. По данным источника, причиной стало то, что исполнитель поддержал проведение спецоперации на Украине.

«Мы призываем компетентные органы, включая Службу информации и безопасности, запретить концерт этого певца и признать его нежелательной персоной в Республике Молдова», — говорилось в заявлении.

В итоге рэпер не поехал в Кишинев, но объяснил это «плохим самочувствием».

