Рэпер Macan вложил более 3 млн рублей в ремонт своей войсковой части

Macan (Андрей Косолапов) Macan (Андрей Косолапов) Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Проходящий срочную службу рэпер Macan (Андрей Косолапов) профинансировал ремонт помещений Центра спецназначения «Витязь» в Балашихе, вложив более 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Работы включали обновление казарм и создание новой зоны отдыха с сауной.

Работы были приурочены ко Дню Росгвардии. На выделенные средства проведено обновление целого этажа, включая казарменные помещения и ранее используемую баню. Оборудована финская сауна и создана комната отдыха в стиле лофт. Инфраструктура используется преимущественно военнослужащими по контракту, направляющимися в зону СВО.

Ранее Macan провел концерт в Кремле в честь 10-летия войск национальной гвардии России. Рэпер вышел на сцену и исполнил композицию «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» из своего альбома Bratland. Ему помогал оркестр, а на сцену вместе с музыкантами поднялись дети в белых костюмах из театра «Домисолька».

Также исполнитель, который с ноября 2025 года несет срочную службу в Центре специального назначения «Витязь» в Московской области, принял участие в крещенских купаниях вместе с сослуживцами. Появилось видео, где видно, как Macan трижды окунается в воду и крестится.

Спецборт МЧС России доставил в Дагестан свыше 23 тонн гуманитарной помощи
Профессор объяснил, как спастись при встрече с диким животным
Британия разозлилась из-за прохода российского фрегата через Ла-Манш
Врач дал советы, как помочь пострадавшему в ДТП человеку
Пенсионерку несли до скорой из-за нечищеных дорог
Почему не работает Telegram сегодня, 9 апреля: сбои, когда заблокируют
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря генсека «Хезболлы»
В ФСБ раскрыли последствия действий агента СБУ в Чите
Российская пара потребовала 15 млн рублей после неудачной вазэктомии
Траурные венки и рыдания: как провожают в последний путь убитую учительницу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 апреля: где сбои в России
«Наблюдаем игру»: раскрыта хитрость европейцев в отношениях с Трампом
Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО
Солистка группы «Мираж» раскрыла, как готовится к дачному сезону
«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО
«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля
Дом без усилий: как меняется роль бытовых задач
Экс-чиновника Минобороны осудили за взятку и оштрафовали на 19,9 млн рублей
В России станет больше оснований для выдворения мигрантов
Политолог раскрыл, как украинцы дают отпор ТЦК
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
