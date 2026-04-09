Рэпер Macan вложил более 3 млн рублей в ремонт своей войсковой части

Проходящий срочную службу рэпер Macan (Андрей Косолапов) профинансировал ремонт помещений Центра спецназначения «Витязь» в Балашихе, вложив более 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Работы включали обновление казарм и создание новой зоны отдыха с сауной.

Работы были приурочены ко Дню Росгвардии. На выделенные средства проведено обновление целого этажа, включая казарменные помещения и ранее используемую баню. Оборудована финская сауна и создана комната отдыха в стиле лофт. Инфраструктура используется преимущественно военнослужащими по контракту, направляющимися в зону СВО.

Ранее Macan провел концерт в Кремле в честь 10-летия войск национальной гвардии России. Рэпер вышел на сцену и исполнил композицию «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» из своего альбома Bratland. Ему помогал оркестр, а на сцену вместе с музыкантами поднялись дети в белых костюмах из театра «Домисолька».

Также исполнитель, который с ноября 2025 года несет срочную службу в Центре специального назначения «Витязь» в Московской области, принял участие в крещенских купаниях вместе с сослуживцами. Появилось видео, где видно, как Macan трижды окунается в воду и крестится.