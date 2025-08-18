Россиянин решил помочь украинской разведке и теперь отправится в тюрьму

Россиянин решил помочь украинской разведке и теперь отправится в тюрьму Житель Курганской области получил шесть лет колонии за госизмену

Суд вынес приговор жителю Шадринска Курганской области по статье о государственной измене, его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за передачу сведений украинской разведке, сообщает ТАСС, со ссылкой на региональное управление ФСБ. Отмечается, что молодой человек выдал расположение воинской части.

Осужденный по собственной инициативе вышел на связь с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Он передал через мессенджер Telegram данные о дислокации воинского подразделения. На момент совершения преступления осужденный не достиг совершеннолетия.

Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ России задержали местного полицейского по подозрению в государственной измене. Мужчина передавал конфиденциальные данные украинским спецслужбам. Следствие установило, что подозреваемый систематически сообщал представителям Украины информацию о расположении российских военных подразделений и их технике в регионе.

До этого в Татарстане были задержаны двое жителей Хабаровского края, подозреваемых в связях с Главным управлением разведки Украины. По данным ФСБ, задержанные планировали получить украинское гражданство и участвовали в подготовке диверсионных актов на территории Российской Федерации.