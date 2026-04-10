Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 07:05

Врач рассказала, какая диета снижает уровень холестерина

Врач Тен: уровень холестерина снижает богатая клетчаткой и морепродуктами диета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Снижение уровня холестерина достигается с помощью диеты, богатой клетчаткой и морепродуктами, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, не менее важно исключить из рациона трансжиры.

Для снижения уровня холестерина следует пересмотреть диету. Уменьшите количество потребляемых насыщенных жиров, содержащихся в красном мясе, сливочном масле и сыре, а также исключите фастфуд и выпечку. Добавьте в рацион лосось, скумбрию, льняное семя — полиненасыщенные жирные кислоты снижают триглицериды и воспаление. Увеличьте клетчатку до 25–30 г/день. Овес, яблоки и бобовые связывают холестерин в кишечнике. Используйте растительные стерины, специальные йогурты и добавки. Исследования показали, что диета с высоким содержанием клетчатки снижает липопротеины низкой плотности на 5–10%, — поделилась Тен.

Ранее нутрициолог Юлия Попова заявила, что бобы мунг полезны для сердца и снижают уровень «плохого» холестерина. Этот вид бобовых, по ее словам, не пользуется большой популярностью, хотя содержит много легкоусвояемого белка.

Здоровье
врачи
советы
диеты
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Врач рассказала, какая диета снижает уровень холестерина
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.