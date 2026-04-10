Врач рассказала, какая диета снижает уровень холестерина

Снижение уровня холестерина достигается с помощью диеты, богатой клетчаткой и морепродуктами, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, не менее важно исключить из рациона трансжиры.

Для снижения уровня холестерина следует пересмотреть диету. Уменьшите количество потребляемых насыщенных жиров, содержащихся в красном мясе, сливочном масле и сыре, а также исключите фастфуд и выпечку. Добавьте в рацион лосось, скумбрию, льняное семя — полиненасыщенные жирные кислоты снижают триглицериды и воспаление. Увеличьте клетчатку до 25–30 г/день. Овес, яблоки и бобовые связывают холестерин в кишечнике. Используйте растительные стерины, специальные йогурты и добавки. Исследования показали, что диета с высоким содержанием клетчатки снижает липопротеины низкой плотности на 5–10%, — поделилась Тен.

Ранее нутрициолог Юлия Попова заявила, что бобы мунг полезны для сердца и снижают уровень «плохого» холестерина. Этот вид бобовых, по ее словам, не пользуется большой популярностью, хотя содержит много легкоусвояемого белка.