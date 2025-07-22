Эксперт рассказал, чего нельзя делать с курицей перед готовкой

Эксперт рассказал, чего нельзя делать с курицей перед готовкой Доцент Кулач: мыть курицу перед готовкой не только бесполезно, но и опасно

Мытье куриного мяса перед готовкой – опасное заблуждение, заявила «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач. По ее словам, мытье лишь создает ложное ощущение чистоты, не уменьшая реального количества вредных микроорганизмов.

Исследования показывают, что бактерии могут распространяться на расстояние до 50–80 см от зоны мытья. Вода не убивает бактерии — они уничтожаются только при термической обработке (при температуре выше 75°C), — сообщила она.

Кулач добавила, что, если после мытья курицы не продезинфицировать поверхности, бактерии могут попасть на другие продукты. Это увеличивает риск пищевого отравления. Лучше всего готовить мясо при высокой температуре.

Она добавила, что после разделки курицы, следует тщательно обработать ножи, разделочные доски и раковину горячей водой с моющим средством или антибактериальным раствором. Также нужно избегать контакта сырой курицы с другими продуктами в холодильнике.