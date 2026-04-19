Основанное в 1325 году «чудо Украины» частично обвалилось Фрагмент стены Хотинской крепости обрушился в Черновицкой области Украины

В Черновицкой области Украины произошло обрушение фрагмента стены Хотинской крепости, построенной еще в XIII-XVIII веках, сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук в своих социальных сетях. По его словам, инцидент квалифицирован как аварийная ситуация.

Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла <...> аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене... Никто не пострадал, — говорится в сообщении Дранчука.

Власти оперативно ограничили доступ туристических групп к месту происшествия и проинформировали Министерство культуры Украины. Хотинская крепость является одной из главных архитектурных достопримечательностей страны и входит в список «Семи чудес Украины».

