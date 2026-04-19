19 апреля 2026 в 01:22

Основанное в 1325 году «чудо Украины» частично обвалилось

Фрагмент стены Хотинской крепости обрушился в Черновицкой области Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Черновицкой области Украины произошло обрушение фрагмента стены Хотинской крепости, построенной еще в XIII-XVIII веках, сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук в своих социальных сетях. По его словам, инцидент квалифицирован как аварийная ситуация.

Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла <...> аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене... Никто не пострадал, — говорится в сообщении Дранчука.

Власти оперативно ограничили доступ туристических групп к месту происшествия и проинформировали Министерство культуры Украины. Хотинская крепость является одной из главных архитектурных достопримечательностей страны и входит в список «Семи чудес Украины».

Ранее сообщалось, что девять человек оказались под завалами после частичного обрушения здания в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. China Daily со ссылкой на власти города Хайлинь уточнила, что причины обрушения неизвестны. Сотрудники экстренных служб провели полномасштабную спасательную операцию. На месте оперативно работали соответствующие специалисты, которые координировали действия спасательных групп по поиску и освобождению пострадавших.

Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
