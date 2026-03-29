Люди оказались в ловушке после обрушения здания на границе с Россией Девять человек оказались под завалами после обрушения здания в Китае

Девять человек оказались под завалами после частичного обрушения здания в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает China Daily со ссылкой на власти города Хайлинь. Причины обрушения на данный момент неизвестны.

В городе Хайлинь провинции Хэйлунцзян в воскресенье около полуночи частично обрушилось здание, в результате чего под завалами оказались девять человек. В настоящее время там проводится полномасштабная спасательная операция. На месте работают оперативные службы, координирующие действия спасательных групп по поиску и освобождению пострадавших, — сказано в публикации.

Ранее в Ростове-на-Дону в частном доме произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Часть одноэтажного здания обрушилась, при этом пожара не возникло. Пострадавших мужчину и женщину доставили в больницу.

До этого в Дагестане из-за сильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Глава города Хасавюрта Корголи Корголиев рассказал, что на месте ЧП ввели ограничения для водителей.