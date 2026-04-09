Путин объявил благодарность сыну своего тренера по дзюдо

09 апреля 2026 в 16:52

Путин объявил благодарность тренеру по дзюдо Михаилу Рахлину

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в области физической культуры и спорта заслуженному тренеру РФ по дзюдо Михаилу Рахлину, соответствующий указ размещен на официальном портале правовых актов. Михаил — сын Анатолия Рахлина, который был личным тренером президента по дзюдо.

Путин неоднократно называл Рахлина-старшего одним из своих главных наставников в жизни и спорте. Вместе с Михаилом Рахлиным благодарность также объявлена вице-президенту Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Сергею Реутову. Кроме того, почетной грамотой президента РФ награждены старший тренер сборной РФ по дзюдо, олимпийский чемпион Арсен Галстян, а также чемпион мира и Европы Тимур Арбузов.

До этого стало известно, что старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков получил почетную грамоту президента РФ. Он регулярно работает переводчиком Путина во время российско-американских переговоров. Известно, что в прошлом году он сопровождал главу государства на саммите в Анкоридже.

