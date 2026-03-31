31 марта 2026 в 12:52

«Считаем недопустимым»: Лавров потребовал прекращения ударов по Ирану

Лавров призвал к немедленному прекращению агрессии против Ирана

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва настаивает на немедленном прекращении любых агрессивных действий, направленных против Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава ведомства подчеркнул, что российская сторона выступает за урегулирование военных действий. Трансляция его выступления шла на сайте министерства.

Россия выступает за безотлагательное прекращение агрессии США и Израиля против Ирана. Считаем недопустимым использование военной силы против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, где бы они ни находились — в Иране или государствах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, — отметил он.

Ранее Лавров заявил о недопустимости разрастания конфликта вокруг Ирана на страны Персидского залива. Стороны договорились плотно работать вместе, в том числе в ООН, чтобы как можно скорее остановить боевые действия в регионе. Особое внимание уделили защите границ и независимости арабских государств, которые Россия считает своими важными стратегическими партнерами.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

