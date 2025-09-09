Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей

Мужчина в Шушарах был задержан за преследование детей

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщает Следственный комитет РФ по региону. Поводом для начала расследования стали многочисленные публикации в социальных сетях.

По информации местных жителей, в поселке Шушары неизвестный мужчина систематически преследовал детей и приглашал их к себе домой. В настоящее время личность подозреваемого установлена, он доставлен в следственный отдел для проведения опроса. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее правоохранительные органы Донецкой Народной Республики задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Трагедия произошла 5 сентября в поселке Ольховатка Дебальцевского округа. Перед смертью над ребенком жестоко издевались. Подозреваемый был найден 7 сентября. Преступник показал место, где закопал тело погибшей, чтобы скрыть следы преступления.

До этого в индийском штате Мадхья-Прадеш учитель надругался над пятилетней девочкой в школе. Инцидент произошел в момент, когда система видеонаблюдения не работала, и ребенок остался с педагогом наедине. Учитель не только совершил насильственные действия, но и жестоко обращался с ученицей. Полиция вскоре задержала подозреваемого.

