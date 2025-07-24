Китайский студент вырвался из рабства в Мьянме из-за «светлого будущего» SCMP: банда рабовладельцев из Мьянмы отпустила студента из КНР из-за его ума

Студента из Китая, который попал в руки банды рабовладельцев в Мьянме, отпустили, так как он оказался слишком умным, передает издание South China Morning Post. Главарь преступников заявил абитуриенту, что его ожидает «светлое будущее», и освободил молодого человека.

Пэн Юйсюань из провинции Шэньси хотел заработать немного денег на каникулах и искал подработку, когда нарвался на мошенников, предложивших ему якобы вести высокооплачиваемые стримы. Однако вместо обещанных денег молодой человек оказался в лагере рабовладельцев в Мьянме.

После нескольких дней в лагере главарь банды неожиданно освободил Пэна. По словам студента, преступник велел ему хорошо учиться.

Ранее в Черниговском апелляционном суде охарактеризовали удержание гражданина Украины в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) как рабство. Такой термин был использован в деле мужчины, которого военкомы насильно удерживали в здании центра четверо суток, не имея на это законных оснований. Причем формально истец под стражей не находился.