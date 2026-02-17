Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:27

Цены на бензин значительно выросли в одном регионе

В Кузбассе резко выросли цены на бензин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Кузбассе резко выросли цены на топливо, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на данные Кемеровостата. Аналитики сравнили данные за декабрь 2025 года и январь 2026 года.

Сообщается, что литр газомоторного топлива стоил 27,48 рубля, а сейчас цена составляет 27,90 рубля. Стоимость дизельного топлива выросла с 75,73 рубля до 77,24 рубля. Бензин АИ-92 стоил 58,62 рубля. По данным за январь этого года, цена выросла до 59,53 рубля.

Цены на АИ-95 и АИ-98, которые ранее составляли 63,16 рубля и 83,92 рубля, сейчас выросли до 64,27 рубля и 85,05 рубля соответственно. Отмечается, что среди автомобилистов самым ходовым является топливо АИ-92.

Ранее сообщалось, что Чукотка, Колыма и Камчатка вошли в первую десятку субъектов России по доступности бензина. Исследование показало, что жители этих регионов могут приобрести более 1,6–2,5 тыс. литров АИ-92 на среднюю месячную зарплату.

