Главврач рассказала, как поликлиники Москвы используют ИИ

Внедренные ИИ-системы предлагают врачам три наиболее вероятных диагноза по итогам приема, рассказала KP.RU главный врач Городской поликлиники №2 Москвы Наталья Шиндряева. Она отметила, что система анализирует не только данные последнего приема, но и другую информацию о здоровье пациента.

Врач может согласиться с одним из предложенных вариантов или поставить собственный. Также система помогает специалистам и при постановке заключительных диагнозов, анализируя не только текущие жалобы из протокола осмотра, но и сведения из электронной карты пациента за последние два года, — рассказала Шиндряева.

Главврач подчеркнула, что сервисы не выполняют работу вместо врача, а лишь работают в качестве ассистентов. По ее словам, окончательный диагноз, назначение лечения и отслеживание динамики выздоровления остается обязанностью лечащего врача.

