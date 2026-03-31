Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 12:02

Главврач рассказала, как поликлиники Москвы используют ИИ

Главврач Шиндряева: ИИ предлагает врачам три наиболее вероятных диагноза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Внедренные ИИ-системы предлагают врачам три наиболее вероятных диагноза по итогам приема, рассказала KP.RU главный врач Городской поликлиники №2 Москвы Наталья Шиндряева. Она отметила, что система анализирует не только данные последнего приема, но и другую информацию о здоровье пациента.

Врач может согласиться с одним из предложенных вариантов или поставить собственный. Также система помогает специалистам и при постановке заключительных диагнозов, анализируя не только текущие жалобы из протокола осмотра, но и сведения из электронной карты пациента за последние два года, — рассказала Шиндряева.

Главврач подчеркнула, что сервисы не выполняют работу вместо врача, а лишь работают в качестве ассистентов. По ее словам, окончательный диагноз, назначение лечения и отслеживание динамики выздоровления остается обязанностью лечащего врача.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что составлять резюме с помощью ИИ можно, однако затем его необходимо отредактировать. Она отметила, что такой подход может снизить время, затрачиваемое на составление резюме.

поликлиники
врачи
нейросети
диагнозы
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.