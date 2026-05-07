07 мая 2026 в 12:06

Спринг-роллы — то, что нужно весной: вот как сделать их легкими и сытными одновременно

Фото: D-NEWS.ru
Тонкая рисовая бумага отлично держит любую начинку, но здесь главное — контраст. Нежное мясо встречается с яркими хрустящими овощами, а кисло-сладкая заправка с пастой карри связывает все в единый, гармоничный вкус. Быстро, эффектно и мгновенно исчезает с тарелки.

Что понадобится

Чеснок — 1 зубчик, тростниковый сахар — 1 ч. л., паста карри — 1 ч. л., сок лайма — 1 ст. л., рыбный соус — 1 ст. л., вода — 3 ст. л., майонез — 1 ст. л., кинза — 1 пучок, ростбиф — 200 г, морковь — 1 шт., капуста красная — 100 г, капуста белокочанная — 100 г, рисовая бумага — 8 листов.

Как готовлю

Растираю в ступке чеснок с сахаром, добавляю пасту карри, сок лайма, рыбный соус и холодную воду, перемешиваю до однородности. Одну столовую ложку получившегося соуса соединяю с майонезом — это будет база для смазывания.

Оставшийся соус оставляю для подачи. Мелко рублю кинзу, половину зелени вмешиваю в майонезную смесь, вторую оставляю для начинки. Ростбиф нарезаю тонкой соломкой, морковь и оба вида капусты шинкую максимально тонко, смешиваю с оставшейся кинзой.

В широкую миску наливаю теплую воду, поочередно окунаю листы рисовой бумаги на 5–7 секунд, пока они не станут пластичными. Каждый лист слегка промакиваю, смазываю тонким слоем карри-майонеза, выкладываю начинку из мяса и овощей и сворачиваю плотным рулетом, подворачивая края.

Подаю спринг-роллы с оставшимся карри-соусом. Для более хрустящей текстуры их можно обжарить во фритюре, но в сыром виде с чуть более размягченной рисовой бумагой они получаются не менее вкусными и идеально подходят для легкого ужина.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
Роллы
Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
